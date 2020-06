M5S Ragusa denuncia totale abbandono di contrada Camemi

“L’avvicinamento alla normalità non deve esimerci dal denunciare tutto ciò che non va. E’ come se il lockdown avesse interessato anche alcune zone tra le più lussureggianti del nostro territorio comunale che invece avrebbero meritato adeguata attenzione pure durante il periodo di chiusura ma che, sicuramente, adesso stanno scontando ritardi penalizzanti e rispetto a cui è necessario intervenire il prima possibile”. E’ quanto denuncia, con riferimento ai disagi che si stanno registrando nella cosiddetta Fase 3, la consigliera comunale del Movimento Cinque Stelle Ragusa, Zaara Federico, a proposito di contrada Camemi e della strada interna che attraversa una delle zone più suggestive che sorgono ai margini del collegamento viario tra la città e Marina. “I residenti – afferma Federico – sono inviperiti. E come dare loro torto se si pensa che non si vede un operatore a diserbare i cigli stradali da chissà quanto tempo e che la carreggiata avrebbe bisogno di essere recuperata, almeno in modo parziale. E, poi, come se non bastasse, ci sono i soliti incivili che si lasciano andare al lancio del sacchetto, in questo caso più che sacchetto sacchi neri, dando vita a delle vere e proprie discariche abusive proprio accanto agli alberi della macchia mediterranea che punteggiano i muretti a secco. Insomma, un vero e proprio disastro rispetto a cui è necessario un intervento straordinario che sollecito l’amministrazione comunale ad effettuare visto e considerato che più avanti andiamo e più tempo ci vorrà per ripristinare il tutto. Ho raccolto le lamentele dei residenti che si dicono amareggiati per la disattenzione nei confronti della zona in cui abitano. Invitiamo la Giunta municipale a dare un segnale. E in tempi brevi”.