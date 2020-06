“Comprendiamo che il settore dei lavori pubblici è quello dove la burocrazia la fa da padrone, più che in altri comparti, ma si dovrebbero evitare le passerelle e i comunicati stampa inutili”. E’ il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Sergio Firrincieli, che lamenta il mancato avvio di importanti lavori pubblici, nonostante le puntuali passerelle per la consegna degli stessi. “In data 14 maggio – sottolinea Firrincieli – con il comunicato n.271 dell’Ufficio stampa si apprendeva che erano stati consegnati i lavori per la realizzazione di una rotatoria in contrada Cisternazzi, in pratica lo svincolo per il nuovo ospedale. Adempimento svoltosi con la presenza di sindaco, assessore, presidente del Consiglio, dirigente del settore, titolare dell’impresa, progettista e direttore dei lavori, Rup. Tempo di realizzazione dell’opera 90 giorni decorrenti dalla firma del verbale di consegna dei lavori che sarebbe stato firmato entro una settimana. Dal 21 maggio, una settimana dopo l’evento solamente mediatico, sono trascorsi 30 giorni dei 90 previsti: non ci vengano a dire, poi, che i 90 giorni non bastano. Una cattiva abitudine, del tutto censurabile quella degli annunci inutili che si aggiungono ad una lentezza nell’avvio dei progetti che contraddistingue, ormai, questa amministrazione”.

“Potremmo fare lo stesso discorso – continua Firrincieli – per i lavori di riqualificazione di piazza del Popolo. Siamo certi che se andiamo a cercare bene ci saranno altri inspiegabili ritardi per l’avvio di importanti opere pubbliche, come siamo anche certi che, come sempre, ci sarà la risposta pronta anche in questa occasione, che apparentemente giustifica i ritardi ma, in effetti, mette in luce, un andamento dell’amministrazione da siesta messicana, in questo e in altri settori”