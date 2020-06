Scicli aderisce all’iniziativa di domani della chiesa metodista

La giunta Giannone aderisce all’iniziativa lanciata dalla Federazione delle chiese evangeliche in Italia, in occasione della giornata Mondiale del Rifugiato e rilanciata da Mediterranean Hope a Scicli.

Sabato 20 Giugno alle 12.00 in Piazza Municipio a Scicli “ci inginocchieremo, come Martin Luther King 55 anni fa, per dire che le vite dei neri contano, le vite dei migranti contano, le vite di tutti contano”.

Il gesto vuole affermare che i neri, gli immigrati, ogni essere umano è una persona che deve essere protetta, tanto più quando è perseguitata e discriminata.

Lo annunciano il sindaco Giannone e l’assessore ai servizi sociali Caterina Riccotti.