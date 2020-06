Si asfaltano alcune strade di Scicli, Donnalucata e Cava d’Aliga

Sono iniziati oggi i lavori di asfalto e manutenzione straordinaria di alcune strade di Scicli e Cava d’Aliga. Il programma di interventi di rifacimento delle strade riguarderà la via Valdo a Cava d’Aliga, via Savonarola, via Terni e via Bari a Donnalucata, e via Media Palme e via Nicotera al quartiere Stradanuova, nel centro storico di Scicli.

A darne notizia il sindaco Enzo Giannone e l’assessore ai lavori pubblici Viviana Pitrolo, che precisano come si stia riprendendo con alacrità l’attività interrotta in seguito all’emergenza Covid-19.

E’ l’ennesimo intervento di manutenzione di arterie viarie importanti dopo anni di incuria. Oggi l’inizio dei lavori in via Valdo, testimoniato dalle foto in allegato.