M5S propone Piero Gurrieri a sindaco di Vittoria

Il meetup 5 Stelle propone Piero Gurrieri a sindaco di Vittoria, per le imminenti amministrative. “Conosce il mondo delle associazioni e della solidarietà, le istituzioni, la serricoltura e il mercato. Conosce il diritto e la comunicazione, essendo avvocato e giornalista – dicono i Cinque Stelle -. Conosce la coerenza, essendo stato capace, con la stessa determinazione con cui, in passato, ha servito le istituzioni, di dire di no e andarsene. Ha dato prova di un forte legame con i Cittadini, specie

quelli più in difficoltà”.