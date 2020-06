A Ragusa al via tre cantieri per interventi di manutenzione

Avviati dal Comune di Ragusa tre cantieri di lavoro riservati a disoccupati che sono stati finanziati dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di 341.000 euro. Ogni cantiere di lavoro vede impegnato un direttore di cantiere, un istruttore di cantiere, un muratore e 15 disoccupati. L’Amministrazione comunale ha programmato diversi interventi per ciascun cantiere che riguarderanno in particolare:

1) Sistemazione di marciapiedi di via Mongibello, via Dante, via Piersanti Mattarella, via Pietro Nenni, via Paestum / 78 giornate lavorative;

2) Sistemazione vialetti delle villette di viale delle Americhe, via Svezia, via Nicastro, via Forlanini, via Diodoro Siculo ( 69 giornate lavorative);

3) Sistemazione parco giochi di via Portovenere a Marina di Ragusa ( 71 giornate lavorative).

Nella giornata odierna l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida si è recato in via Piersanti Mattarella, arteria della città in cui è già all’opera uno dei cantieri di lavoro che sta provvedendo alla sistemazione del marciapiede che si presenta i più punti disconnesso e privo di pavimentazione. L’amministratore comunale oltre ad augurare buon lavoro a chi è impegnato in diverse opere di manutenzione di spazi pubblici della città, si è anche scusato per il ritardo con cui hanno preso il via i tre cantieri di lavoro a causa dell’emergenza sanitaria che ha bloccato diverse attività che erano state da tempo programmate.

“Le opere che saranno eseguite dai tre cantieri di lavoro – dichiara l’assessore Giuffrida – sono state individuate dal mio assessorato e serviranno a manutenzionare diversi spazi ed aree pubbliche della città e comprendono la sistemazione dei marciapiedi soprattutto laddove le radici degli alberi hanno provocato danni alla pavimentazione”.