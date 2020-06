Scicli. Centri estivi per i bambini, c’è il bando

L’Amministrazione Comunale di Scicli ha pubblicato il bando per acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti che vogliono realizzare attività ludico ricreative e centri estivi per bambini di età compresa fra i 3 e i 14 anni per il periodo giugno-settembre 2020.

Il termine per partecipare scade il 26 giugno 2020 e l’unica modalità di partecipazione è la pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.scicli.rg.it.

Il bando comunale, come spiegano il sindaco Enzo Giannone e l’assessore ai servizi sociali Caterina Riccotti, è conforme alle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella Fase Due dell’emergenza Covid-19. Lo scopo dei centri estivi sarà di contrastare la povertà educativa e di implementare le opportunità culturali ed educative dei minori. L’attività permetterà agli operatori dei servizi educativi di tornare al lavoro dopo il periodo di stasi dei mesi scorsi.