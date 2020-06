Cava dei Modicani a Ragusa. Riunione a Palermo

“Importante riunione a Palermo alla presenza del Sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, anche in in qualità di presidente di Srr, con i vertici dell’Assessorato all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, dell’Assessorato a Territorio e Ambiente, del Dipartimento Acqua e rifiuti, di Arpa, il commissario di Ato per discutere di rifiuti e in particolar modo dell’impianto di Trattamento meccanico biologico, il cosiddetto Tmb, di Cava dei Modicani.

A tal proposito, afferma Cassì, posso comunicare che si è aperta una prospettiva, da confermare in settimana, per ottenere un’autorizzazione temporanea del nostro impianto di Tmb che scongiurerebbe i rischi di eventuali criticità, in attesa della Valutazione di Impatto ambientale (Via) e dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia), già entrambe richieste e il cui iter è in corso. Per quanto riguarda invece la realizzazione della discussa nuova vasca, per la quale il Commissario regionale ha indicato proprio il sito di Cava dei Modicani, all’Assemblea Srr di giovedì i sindaci del territorio avranno la possibilità di convergere su una proposta condivisa da sottoporre alla Regione”.