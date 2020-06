L’area ex Usaf (accanto aeroporto di Comiso) inserita nelle ZES

Due buone notizie nella stessa giornata per Comiso. Una riguarda l’apertura dell’aeroporto di Comiso il 22 giugno, come previsto, grazie alla richiesta fatta per tempo da Soaco, e l’altra quella della firma definitiva per quanto concerne il piano generale delle zone economiche speciali in Sicilia, tra le quali sono inseriti i 30 ettari dell’area ex usaf che, dal 17 gennaio 2019, appartiene al comune di Comiso. L’area Zes è un progetto al quale il governatore Musumeci ha lavorato già all’indomani dal suo insediamento ed al quale vari comuni hanno potuto avere accesso. “Ricordo in breve – dice il sindaco, Maria Rita Schembari – che le zone economiche speciali sono delle aree particolarmente appetibili per gli investitori perché gli iter burocratici che portano alla realizzazione di aziende sono molto più celeri e gli sgravi fiscali, per un periodo superiore ai 5 anni, sono piuttosto considerevoli. Nell’ottica dunque di un vero e proprio sviluppo – conclude Maria Rita Schembari – dell’intera area ex usaf che è allocata accanto all’aeroporto di Comiso, ci siamo mossi in varie direzioni compresa quella della realizzazione delle Zes. Molti investitori potrebbero essere ulteriormente stimolati ad impiantarvi le proprie aziende o i propri magazzini di stoccaggio poiché si troverebbero affiancati alle zone di carico e scarico merci del cargo”.