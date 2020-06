Stefano Chillemi resta alla Volley Modica

La rosa della Volley Modica si arricchisce di un altro tassello, la società infatti ha raggiunto l’ accordo per il prolungamento del contratto anche per la stagione 2020/21 con Stefano Chillemi, che continuerà, così, la sua storia con la maglia modicana. La società è soddisfatta di aver portato in porto questa operazioneessendo Stefano, modicano Doc, un orgoglio per la squadra e per tutto l’ambiente sportivo. Su di lui poniamo grandi aspettative, oltre ad avere già maturato importanti certezze.Da parte sua abbiamo sentito la voglia e l’energia di continuare insieme e di dare il massimo per la maglia. La scorsa stagione, Chillemi, in 18 partite giocate è riuscito a mettere a segno ben 212 punti, dimostrando di meritare la categoria e una maglia nel sestetto iniziale della Volley Modica. Con il pieno appoggio di Bua, abbiamo lavorato per assicurarci un prosieguo con l’atleta, con la certezza di portare avanti un progetto di giovani nato anni fa e che sta ripagando gli sforzi. Siamo, quindi, pronti a riprendere da dove ci eravamo lasciati. C’è voglia di ripartire e di dare il massimo per far divertire il pubblico e regalarci, insieme, momenti unici.