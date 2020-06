“Rivuordi” della modicana Cavallo premiata a Tivoli

Seconda classificata per la modicana Franca Cavallo con una poesia scritta quasi vent’anni fa, “Rivuorxi”, all”ottava edizione del “Premio Internazionale di Poesia “Orazio” di Tivoli Terme, nella Sezione internazionale poesie in Vernacolo. La cerimonia di premiazione si è tenuta Domenica scorsa presso “Auditorium Scuola Orazio” di Tivoli Terme. Ospite d’onore e Presidente di Giuria la poetessa Márcia Theóphilo, candidata al Premio Nobel per la Letteratura.

RIVUORDI

Oh maccia ri carrùa sularina

scurdata nti ‘n agnuni e abbannunata

‘n c’è nuddu ciù ca veni a la matina

nuddu ni canta ciù la sirinata.

‘Nci pienzi quannu ‘a notti ‘u zichi-zì

ri li cicali, ‘u viersu ni facìa

mentri ‘na vuci cantava: ohi Marì…

e ‘u lecu ‘n luntananza si pirdia?!

Quantu rivuordi nti la casinedda

appulicata ‘ntinna a li scaluna!

Arrussiava ntâ ‘stati la maredda

e puoi li ficu, chiricopa e pruna.

Se sti rami putìssunu parrari,

quanta ‘rucizza e quanta nustargìa

pinzannu a dda manuzza, ca pi fari

li sampugneddi, li pàmpini cugghìa!

Ora sî sula ‘n mienzu a ‘stu vignali

unni ha’ passatu tiempi ca nun scuordi:

ti sienti vèccia, ma sî tali e quali…

nun mori cu’ havi tutti sti rivuordi!

RICORDI: Pianta di carrubo solitaria/dimenticata in un angolo e abbandonata/non c’è più nessuno che viene la mattina/nessuno ci canta ormai la serenata! Ci pensi a quando il frinire/delle cicale, ci faceva la ninna-nanna/mentre una voce cantava: ohi Marì…/e l’eco si perdeva in lontananza?!/Quanti ricordi nella villetta/arrampicata in cima alle scale!/Arrossava in estate l’amarena, e poi i fichi/le albicocche e le susine./Se questi rami potessero parlare,/quanta dolcezza e quanta nostalgia/pensando a quella manina, che per fare/gli zufoletti, raccoglieva le foglie!/Ora sei sola in questo campo/dove hai trascorso tempi che non scordi:/ti senti vecchia, ma sei sempre uguale…/non muore chi ha tutti questi ricordi!/