Modica. La scuola guarda già alla ripresa di settembre

Incontro tra i Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi di Modica e l’Amministrazione Comunale per programmare gli interventi per l’anno scolastico 20/21 alla luce dei provvedimenti di contenimento dei rischi COVID emanati dal Governo. L’incontro è servito a studiare e pianificare in particolare i compiti che toccheranno al Comune e quelli ai singoli Istituti. L’Ente comunale provvederà alla sanificazione settimanale di tutti gli Istituti, fornirà i prodotti igienizzanti per la pulizia dei pavimenti, degli arredi e per le mani. Inoltre metterà a disposizione una ditta di manutenzione per ogni Istituto Comprensivo per intervenire per regolamentare le entrate e le uscite ed i percorsi comuni. Gli Istituti dovranno fornire entro pochissimi giorni le planimetrie dettagliate di tutti gli edifici con l’allocazione di ogni singola classe e l’indicazione degli alunni che la compongono ed una relazione dettagliata degli arredi presenti in ogni singola classe. In questo modo si potrà programmare eventuale acquisto di arredi mancanti in tempi utili per l’avvio delle lezioni. Si è concordato di dare il via alle domande per usufruire dei servizi di trasporto scolastico e di programmare la nuova gara per la mensa scolastica, pensando alla possibilità di mettere a disposizione due cucine per differenziare la preparazione dei pasti riservati alla scuola dell’infanzia da quelli per la scuola primaria. “Con i presenti alla riunione – commenta il Sindaco di Modica – abbiamo concordato di chiedere all’Assessore Regionale Lagalla, la possibilità di sdoppiare le classi dove sono presenti più di 25 alunni al fine di poter programmare una più sicura ripresa delle lezioni. In ogni caso ci rivedremo a fine mese per fare il punto della situazione anche perché siamo in attesa di un ulteriore provvedimento organizzativo da parte della Regione”.