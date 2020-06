Calcio a 5. Giarratana pianifica la prossima stagione

Il blocco e il definitivo congelamento del campionato di Serie D non hanno appannato le idee e la voglia di crescere dell’Asd Giarratana che punta, senza mezzi termini, a potenziare il progetto di rilancio del calcio a cinque a livello locale. Il presidente Marco Baglieri e il vice Giacomo Puma stanno studiando in che modo sarà possibile, con la nuova stagione, riempire di contenuti questo percorso che, sebbene accidentato come possono rivelarsi itinerari del genere, si annuncia assolutamente stimolante e proiettato a creare una programmazione diffusa, tesa a coinvolgere anche le giovani leve.

“Si può senz’altro ripartire dai giovani – affermano Baglieri e Puma – così come, senz’altro, ripartiremo dal potenziamento dell’esperienza che abbiamo già affrontato la scorsa stagione e che, in un certo senso, ci ha forgiato, facendoci comprendere quali sono stati i punti di forza e quali, invece, le debolezze che dobbiamo puntare a migliorare. E’ indispensabile non dimenticare mai il tipo di obiettivo che ci dobbiamo porre e, soprattutto, cercare di gestire il momento di transito verso questo obiettivo con la massima professionalità. Così abbiamo cercato di muoverci nel recente passato, così cercheremo di fare anche nel prossimo futuro. A prescindere dal campionato che andremo a disputare, dovremo puntare a creare un modello di riferimento che possa dimostrare, sino in fondo, quali le percezioni reali che abbiamo rispetto a quel percorso di crescita che può dimostrare la valenza di questo gruppo. Tra qualche giorno, cominceremo a valutare i profili delle varie posizioni legate all’organico che andremo a costruire. E ci muoveremo con l’unica consapevolezza di dovere dare delle risposte agli sportivi di Giarratana, a tutti coloro che ci hanno sostenuto e, dulcis in fundo, ai nostri tifosi”. Baglieri e Puma sono pronti a muoversi lungo la stessa linea già tracciata lo scorso anno, allestendo una squadra molto competitiva e che si batta per emergere. “Giochiamo per puntare in alto – continuano – e, così come recita il claim costitutivo della nostra società, siamo nati per vincere. E’ un’avventura, questa sportiva avviata la scorsa stagione, che vogliamo portare avanti con profitto sapendo che, comunque, la squadra può rappresentare anche una crescita sociale per i giovani della nostra cittadina. Ecco perché la riteniamo una scommessa che merita di essere portata avanti con la massima attenzione”.