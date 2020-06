Modica, ex alunni insieme dopo 54 anni

Stagionati giovanotti ultra 60enni, in un noto locale di Modica sono riusciti a condividere una serata a distanza di 54 anni. In 17 su una classe di 21 ex alunni della Scuole Elementari sezione A anni 1962 – 1966 di Modica si sono riuniti contribuendo alla riuscita di un appuntamento alla “tutti per uno , uno per tutti “ organizzato grazie ai Social nel giro di soli 4 giorni. Due assenti introvabili , uno trasferito in USA ed uno, purtroppo, passato ad altra vita.

Il gruppo di ex alunni nati tra il 1954 e il 1957, orgoglioso ad avere raggiunto l’obiettivo, dopo aver fatto un’ampia rievocazione ed un lungo “Amarcod” di Felliniana memoria, ha “deliberato“ una nobile iniziativa: trasmettere valori alle generazioni attuali e future sia d’insegnanti che genitori, ricordando che ogni forma di Società si fonda sulla qualità dell’istruzione, fatta soprattutto dalla qualità umana, professionale, degli insegnanti sin dalla scuola dell’infanzia, successivamente alla scuola primaria, e così a seguire per la secondaria di primo livello e per secondo livello .

Gli Ex Alunni hanno deciso di coinvolgere le istituzioni Modicane in questo progetto al fine di dedicare una Targa in memoria della loro Maestra Maria Arestivo, 1904 – 1983, eccezionale insegnante che seguì questi alunni nei primi anni ‘60 dedicando amorevole attenzione e coinvolgimento didattico, senza tralasciare le occasioni per un’educazione rigida ma allo stesso tempo accurata, una figura didattica da prendere ad esempio per le generazioni d’insegnanti attuali e future.

La Maestra Maria Arestivo resta un’immagine di montessoriana memoria, indelebile a questi alunni oggi genitori e nonni ancora quasi tutti in attività. Gli ex alunni sono

Gianni Arrabito, Salvatore Caruso, Carmelo Selvaggio, Fabio Ornato, Carmelo Aurnia, Mario Poidomani, Roberto Scollo, Renato Scollo, Pietro Di Martino, Michele Vaccaro, Salvuccio Roccasalva, Salvatore Floridia, Claudio Muccio, Giorgio Candiano, Salvatore Floridia, Roberto Iacono, Giovanni Carpenzano e Angelo Iozzia.