Conferme per la Volley Modica per il nuovo campionato di A3

La stagione 2020/2021 sembra lontana, anche a causa del periodo nefasto che abbiamo vissuto, ma alla Volley Modica c’è la netta convinzione che “Il futuro è oggi”.

Dopo la conferma del mister, Giuseppe Bua, è tempo di trovare le conferme anche per gli interpreti della prossima stagione e prima di pensare a nuovi innesti bisogna confermare il progetto che si è iniziato anni fa, con l’idea di una squadra giovane pronta a dare tutto in campo con entusiasmo e passione, magari aggiungendo un pizzico di esperienza per il futuro.

Andrea Raso resta legato alla famiglia Volley Modica.

Il centrale e la società hanno trovato un accordo per proseguire, insieme, anche per la stagione 2020/2021. Questo dimostra quanto la società punti sui giovani e sulla loro crescita, portando avanti un progetto nato ormai anni fa. Dalla B al secondo anno in A3, Raso è stato un elemento in costante crescita, oggi ha raggiunto la maturazione che ci aspettavamo e siamo felici di mantenere in rosa elementi di questa caratura.

È tempo di pensare alla prossima stagione insieme al mister Bua, con il quale abbiamo visto in Raso le caratteristiche e la mentalità giusta per continuare questo progetto con una rosa affiatata e che richiede solo alcune modifiche per il rafforzamento di uno zoccolo duro che abbiamo iniziato a creare anni fa e del quale ci auguriamo di raccogliere i frutti nel breve periodo.

E dopo quella di Raso arriva anche la riconferma di Antonio Dormiente anche per la prossima stagione, il Libero ha confermato di voler restare in squadra e si è messo a piena disposizione di Bua e dei compagni per un percorso di crescita, anche societario, che si vuole portare a compimento. Sicuramente influisce anche l’idea di poter continuare a difendere i colori della squadra che rappresenta la sua città natale, Modica, e la voglia di portare in alto questo nome.

La società è felice di questa riconferma per un ragazzo che ha collezionato 18 incontri in A3 portando a casa 7 vittorie quando è sceso in campo, un piccolo talismano cresciuto tra le fila della Volley Modica che adesso è pronto a prenderla per mano e continuare questo percorso come va fatto, insieme.