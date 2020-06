Ragusa in Movimento. Stati generali dell’economia anche locale?

Il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, rivolge un invito al sindaco, Giuseppe Cassì, affinché prenda in seria considerazione la possibilità di farsi portavoce di un percorso che contempli l’indizione degli Stati generali per l’economia su base locale. “Trattandosi del sindaco del capoluogo – afferma Chiavola – ritengo che Cassì abbia tutte le carte in regola per proporre un percorso del genere agli altri colleghi del territorio e, allo stesso tempo, per coinvolgere le organizzazioni datoriali e sindacali di categoria lungo questa stessa direzione”. La pensa in questi termini Chiavola che chiarisce le ragioni della richiesta. “E’ innegabile che, dopo il lockdown e dopo questo scorcio di ripartenza – afferma – la crisi economica si sia abbattuta in maniera imperiosa anche sulle attività produttive della nostra città per non dire della nostra provincia. E’ fin troppo evidente che, secondo noi, le istituzioni devono riuscire a fare tutto quanto è in loro potere per cercare di trovare le soluzioni necessarie al rilancio, o almeno per abbozzare una parvenza dello stesso. Tutto ciò, però, potrebbe non essere sufficiente se si procede lungo un itinerario che non sia inserito in un sistema più complessivo. Cioè andare da soli potrebbe non avere senso o, comunque, non fornire i risultati sperati rispetto a quanto si potrebbe fare se si avanzasse in team. Ecco perché, a nostro modo di vedere, farsi promotore della creazione degli Stati generali per l’economia a livello locale, o comunque di una cabina di regia o di una task force, chiamiamola come vogliamo ma il senso non cambia, potrebbe volere significare analizzare, con dovizia di particolari, tutti quegli aspetti che, in questa fase della ripartenza, sono rimasti sotto silenzio, aspetti che devono necessariamente prendere in considerazione delle ipotesi di rilancio a più ampia scadenza, per capire che cosa potere fare per ammortizzare i pesanti colpi della crisi economica. Sono certo che il sindaco di Ragusa rifletterà su questa nostra proposta ed è probabile che, nel caso in cui accettasse di dare il via a questo percorso, si renderà conto che potranno svilupparsi ricadute molto interessanti, quantomeno sul piano progettuale, per ridare slancio alla nostra azione in ambito economico”.