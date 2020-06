Elezioni in Sicilia a ottobre. Vittoria e Ispica per gli iblei

Il governo Musumeci ha deciso, su proposta dell’assessore alle Autonomie locali Bernardette Grasso, che le elezioni amministrative precedentemente previste per il 24 Maggio 2020 sono state rimandate al 4 e al 5 ottobre 2020.

I capoluoghi di provincia coinvolti nel voto sono Agrigento ed Enna. Tra i comuni più grandi coinvolti ci sono, invece, Marsala nella provincia di Trapani, Barcellona e Milazzo nel Messinese, Carini e Partinico nel Palermitano, Augusta in provincia di Siracusa, Ispica e Vittoria nella provincia di Ragusa.

In più, si voterà anche in tutti quegli enti (52) nei quali il rinnovo era già previsto per scadenza naturale e anche in quelli sciolti in precedenza per mafia, tra cui Trecastagni in provincia di Catania e Vittoria.

I siciliani chiamati al voto saranno oltre 810 mila e le urne saranno aperte due giorni: domenica 4 Ottobre (dalle 7 alle 22) e lunedì 5 Ottobre (dalle 7 alle 14). La costituzione dei seggi avverrà nel pomeriggio del sabato. L’eventuale ballottaggio è fissato, invece, per il 18 ottobre.

Provincia di Ragusa (2): Ispica (proporzionale, 16), Vittoria (proporzionale, 24).