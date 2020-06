Tre anni di reclusione per marito modicano violento

Condanna a 2 anni e 11 mesi al termine del processo di primo grado davanti al Tribunale di Ragusa per un modicano 60enne accusato di maltrattamenti e lesioni ai danni della sua ex moglie. Circa sette anni fa la donna presentò la sua prima denuncia contro il suo allora marito, accusandolo di essere un uomo violento. A quella denuncia ne seguirono delle altre. Nel 2015 l’imprenditore fu rinviato a giudizio. Una volta, al culmine di una lite, l’uomo avrebbe sferrato un pugno ad un occhio alla donna per impedirle di chiamare le forze dell’ordine. Oltre alla condanna, l’imprenditore dovrà anche risarcire l’ex moglie di 15.000 euro.