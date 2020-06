L’opposizione: “Il Comune di Ispica a un passo dal dissesto”

I consiglieri comunali di opposizione di Ispica, a seguito della delibera del Consiglio Comunale del 7 gennaio scorso e della nota del 13 maggio 2020 a firma del consigliere comunale Pippo Barone, in merito alla convocazione del Tavolo Tecnico sull’iter di predisposizione del piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, prendono atto che ad oggi la Giunta comunale non ha ancora adottato nessuno degli atti richiesti. Il ritardo dell’amministrazione in proposito desta grande preoccupazione nei Consiglieri Comunali perché stanno per scadere i termini per l’iter propedeutico all’approvazione dell’importante strumento finanziario che se non approvato entro la data del 30 Giugno prossimo porterà il Comune al secondo dissesto finanziario. I consiglieri di opposizione, chiedono ancora una volta al Sindaco, nell’esclusivo interesse della Città e dei Cittadini, la convocazione urgente di un Tavolo Tecnico per conoscere lo stato dell’iter dello strumento finanziario denominato Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale. In virtù della rilevanza del tema trattato, e un incontro con lo stesso Muraglie, con il Capo 3° settore, con il Collegio dei Revisori dei Conti nonché con i responsabili della ditta esterna incaricata della predisposizione degli strumenti finanziari.