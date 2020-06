Un giovane musicista di Scicli suona nella Giornata Difesa Terra

Una maratona musicale internazionale si è tenuta sabato 6 giugno su iniziativa del Rotary Club Roma Foro Italico, in occasione della Giornata per la Difesa della Terra.

I Club Rotary di Grecia, Spagna, Portogallo, Polonia, Russia, Stati Uniti, e fra questi l’Inner Club di Scicli, hanno fatto sentire la loro voce in difesa dell’ambiente con diversi brani musicali.

A darne notizia il vicesindaco del Comune di Scicli, Caterina Riccotti.

A esibirsi un alunno della presidente del Club sciclitano, Marisa Di Natale, il sassofonista tredicenne Jacopo Sammito, di Scicli, che ha eseguito due movimenti dalla Suite Ellenica, Kalamatianos e Valse di Pedro Itturralde e la diciottenne cantante lirica di Modica Sofia Minauda, alunna della maestra Elvira Mazza che ha eseguito “Think of me” dal musical “The Phantom of the opera”.

Le due eccellenze iblee sono state accompagnate al pianoforte dal M° Gianluca Abbate.

Significativo l’intervento della presidente, Marisa Di Natale, che nel suo saluto ha evidenziato come da sempre la musica ha veicolato l’amore in tutte le sue forme.