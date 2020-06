Ragusa, mascherina da usare all’infinito. Via alla produzione

Avviata a Ragusa la produzione di “Drop mask”, la mascherina riutilizzabile all’infinito. I primi pezzi sono stati donati a ospedali e protezione civile.

L’emergenza sanitaria ha completamente stravolto le nostre abitudini quotidiane. Fra queste rientra l’uso della mascherina come protezione dal contagio. Sono state tante le polemiche relative ai prezzi delle mascherine usa e getta e al loro impatto ambientale, ma adesso è arrivato un dispositivo che si compra una volta sola e si riutilizza all’infinito. Ad avviare la produzione e commercializzazione di Drop mask è stata la Cappello Group di Ragusa. L’Organizzazione mondiale della Sanità, il governo nazionale e le Regioni hanno diramato le nuove indicazioni sull’uso in fase 3 delle mascherine per proteggersi dal rischio di contagio dal virus Sars-CoV-2 e l’azienda ragusana ha colto l’occasione per proporre un dispositivo d’avanguardia.

Drop mask è un dispositivo medico brevettato e certificato Made in Italy, è dotata di marchio “CE” e certificata come Dispositivo medico in classe 1.

Grazie alle sue dimensioni contenute, “Drop Mask” aiuta a proteggersi limitando le interferenze con altri dispositivi di sicurezza come caschi e bardature. Inoltre è possibile utilizzarla in luoghi come cantieri edili, supermercati, uffici, ospedali, Rsa e strutture turistico-ricettive, industriali e artigianali.

Massimo rispetto delle regole. La Cappello Group di Ragusa, infatti, ha avviato la produzione solamente dopo aver completato i test di laboratorio richiesti dalle autorità competenti e l’iter di certificazione con la registrazione presso il Ministero della Salute.

Il dispositivo è facilmente lavabile e sanificabile. Realizzata in elastomero termoplastico morbido e anallergico adatto per il contatto alla cute, si è rivelata ai test efficace nella protezione di naso e bocca da particelle volatili nell’aria. Nelle due finiture di lancio trasparente e traslucida, funziona con la semplice sostituzione quotidiana del filtro certificato in triplo strato, idrorepellente e quindi adatto anche in spiaggia.

Per avere una maggiore sicurezza, la struttura consente l’applicazione della visiera “Shield” a protezione del viso, moltiplicandone così gli usi possibili. I costi sono estremamente ridotti. A beneficiarne saranno sia le tasche che l’ambiente. Al momento unica vetrina su cui è possibile acquistare il prodotto dispositivo medico è il sito sito www.dropmask.it.

Nel frattempo, l’azienda ha ricontattato tutti coloro che anche dall’estero avevano inviato mail per prenotare

“Drop Mask”, avviando così le prime consegne a domicilio.