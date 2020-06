Minardo. Videosorveglianza assente in asili e nelle rsa

On. Nino Minardo: Sicurezza e protezione negli asili e nelle rsa è anche la videosorveglianza che ancora non c’è!

Tornare a scuola a settembre in sicurezza vuol dire anche videosorveglianza. Nei giorni scorsi ancora una volta al Senato non si è voluto procedere a velocizzare l’iter del testo, arenato da anni, sulle telecamere negli asili e nelle rsa per anziani. Come vigorosamente lamentato dal leader della Lega, Matteo Salvini, in commissione affari istituzionali la maggioranza ha votato contro la proposta della Lega di procedere subito all’esame del testo senza attendere la commissione bilancio; così si è registrato l’ennesimo rinvio che definisco scandaloso. E’ una battaglia che porto avanti già dalla scorsa legislatura con una mia proposta di legge inglobata nel testo approvato due anni fa alla Camera. Insieme alla Lega continuo a sostenere con decisione questo provvedimento, perché si tratta di tutelare le fasce più deboli e indifese. Videosorveglianza vuol dire “protezione” nei confronti di bambini ed anziani ed è inaccettabile il continuo atteggiamento menefreghista e indifferente del Governo.