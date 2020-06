Area giochi di Palazzello. Pd Ragusa chiede interventi urgenti

Un’attenzione maggiore per i più piccoli. E’ quella che chiede il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, dopo avere raccolto l’accorato appello di una mamma che, nella giornata di ieri, ha pensato di fare trascorrere qualche momento di svago al proprio ragazzino e che, purtroppo, ha dovuto fare i conti con una situazione, documentata da alcuni scatti, a dir poco incresciosa. “L’area giochi che sorge in prossimità della scuola Palazzello, perché è di questo che stiamo parlando – afferma Chiavola – risulta a dir poco indecorosa. Era necessario che si intervenisse nella maniera più adeguata possibile. E, invece, niente. La scerbatura non è stata fatta e quindi l’erba è cresciuta rigogliosa invadendo i giochini e rendendo gli stessi di fatto impraticabili. Chiediamo all’amministrazione comunale di provvedere con urgenza e di garantire l’adeguata fruibilità di questo sito e di altri che si possono trovare in condizioni analoghe. Non è giusto che mamma e bambino siano stati costretti a girare sui tacchi e a ritornare indietro. C’è bisogno che questa città possa essere gestita davvero a misura d’uomo e, soprattutto, di bambino e non soltanto con una progettualità parolaia. Invito l’amministrazione comunale a garantire risposte anche su questo fronte”.