Concessa stanza del sindaco gratis agli sciclitani per matrimoni

L’amministrazione comunale di Scicli, presieduta dal sindaco Enzo Giannone, ha deliberato oggi di modificare la precedente delibera della Commissione Straordinaria, stabilendo che il gabinetto del sindaco sarà la sede dei matrimoni per i cittadini residenti, e non più l’ufficio di stato civile del Comune. L’esonero del pagamento della tariffa avverrà qualora il matrimonio si celebri in orario di ufficio.