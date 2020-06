I Lions festeggiano un importante compleanno .

I Lions 103 anni dopo. 7 Giugno 1907 a Chicago nasce il Lions Clubs International – 7 Giugno 2020 i Lions italiani superano i 6.000.000 di euro per il service Covid -19. Questo pomeriggio alle 18,30 online sulla piattaforma GoTomeeting ed in diretta su facebook all’indirizzo www facebook.com/distrettolions108yb si svolgerà un interessante dibattito coordinato dal governatore Angelo Collura. Interverranno Giuseppe Grimaldi, Domenico Messina, Luigi Tarricone, Elena Appiani e Mariella Sciammetta.

“ Noi Lions italiani abbiamo vissuto, come tutti, un evento tanto terribile quanto inaspettato – affermano i responsabili Lions. È stato il momento di sapere ascoltare in silenzio chi, dall’oggi al domani, ha perso familiari ed è rimasto senza sostentamento , ed ha perso le quotidiane sicurezze , per poi reagire mettendosi prontamente in azione. Noi Lions – ribadiscono i responsabili – fedeli al motto We Serve ( Noi serviamo), ci siamo uniti alla gara di solidarietà che tutta Italia ha messo in atto. I 1350 Club presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale, si sono immediatamente attivati ponendosi al servizio delle istituzioni locali. Sono stati effettuati più di mille service per l’acquisto di attrezzature e materiale sanitario dati ha sostegno di Ospedali, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Case di Riposo ed in aiuto alle famiglie. Oggi il nostro sforzo – continuano i vertici Lions – ha superato la cifra record di 6 milioni di euro raccolti e donati. Ma non possiamo fermarci qui. È necessario restare a disposizione e impegnarsi con ulteriori risorse per contribuire alla non facile ripartenza della nostra Italia. Il nostro impegno andrà rivolto soprattutto alle famiglie in difficoltà, attraverso raccolte alimentari e offerte di buoni spesa.”