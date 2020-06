Villa comunale chiusa. Idea Liberale Vittoria chiede lumi

“Ancora fino a ieri la villa comunale di Vittoria risultava essere chiusa al pubblico. Ci chiediamo la ragione di questo lockdown prolungato. Non bastava quello a cui siamo stati sottoposti per oltre due mesi?”. E’ l’interrogativo che il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, rivolge alla Commissione straordinaria di Vittoria mettendo in rilievo la necessità di ottenere una risposta. “Non è mia intenzione fare polemica – continua Scuderi – ma ci tocca prendere atto dei fatti. E i fatti ci dicono che ancora la nostra villa comunale non ha potuto usufruire della dovuta apertura e che le porte rimangono sprangate. C’è un problema burocratico? E’ una questione legata a potenziali ristrutturazioni che si vogliono attuare magari senza la presenza di pubblico? Ci sono altre ragioni che ci sfuggono e che, però, non sono state comunicate alla città? Questa chiusura prolungata sta diventando insostenibile e, soprattutto, incomprensibile. Chiediamo alla Commissione straordinaria di fare chiarezza e, soprattutto, di accelerare l’iter, qualora di questo si trattasse, per arrivare alla riapertura della villa comunale il prima possibile. E’ inutile dire quale la valenza per la collettività di questo polmone verde nel cuore del centro storico. E, però, se nessuno ne può fruire, tutto questo non ha senso. Siamo certi che la Commissione straordinaria stia facendo il possibile per arrivare al dunque ma qualcosa, nell’ingranaggio, deve essersi bloccato. Per cui, chiediamo di attivare le opportune procedure affinché tutto possa normalizzarsi. Così come dovrebbe essere normale che Vittoria possa contare, in questa fase 2, su una villa regolarmente aperta e fruibile da tutti”.