realmodicaintour, l’iniziativa del Real Modica Milan Academy

#realmodicaintour è l’ hastag dell’iniziativa della scuola calcio Real Modica Milan Academy. Dopo piu di due mesi del blocco della stagione sportiva ed in attesa del via libera per poter tornare a dare due calci al pallone, i responsabili Stefano e Ciccio Di Rosa, hanno pensato bene di “riabbracciare” i propri tesserati attraverso delle camminate sportive/culturali, a gruppetti da 4/5 ragazzi per volta.

Le passeggiate (alternate a momenti di corsetta) infatti, vengono svolte tra i vicoli e i monumenti della città di Modica.

“È un modo – commentano i due mister – per stare vicino ai ragazzi dopo il periodo di lockdown e rimetterli in “moto” sia dal punto di vista fisico oltre che mentale. Abbiamo pensato a questa alternativa al calcio giocato, includendo anche l’ aspetto culturale attraverso la conoscenza del panorama paesaggistico che la nostra bella città ci offre”.

L’ iniziativa sta riscuotendo successo tra i ragazzi della scuola calcio i quali sono entusiasti di tornare a socializzare coi propri compagni e i propri mister.

“Oltre ad essere degli istruttori, siamo soprattutto degli educatori ed in quanto tali, siamo chiamati a prenderci cura dei nostri ragazzi anche al di fuori del rettangolo di gioco”.