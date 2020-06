Sventato furto in magazzino fitosanitari a Santa Croce Camerina

Durante la scorsa notte ignoti malviventi tentavano di introdursi in un magazzino di prodotti fitosanitari a Santa Croce Camerina. I malviventi, pensando di riuscire a penetrare silenziosamente all’interno della struttura, tentavano inutilmente di manomettere l’antifurto, che invece si è attivato puntualmente scoprendo le intenzioni ladresche e generando il relativo intervento delle Guardie Giurate e dei Carabinieri. Pochi minuti dopo arrivavano i vigilantes dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA srl di Vittoria, che effettuato il controllo, notavano la rete di recinzione perimetrale tagliata e il sistema d’allarme parzialmente sabotato, ma dei ladri nessuna traccia.

La centrale operativa dell’istituto di vigilanza provvedeva ad allertare anche i Carabinieri. Successivamente insieme ai militari dell’Arma e ai responsabili veniva accertato che non era stato possibile rubare nulla, né introdursi all’interno del magazzino.

Le immagini delle telecamere venivano acquisite dai Carabinieri per le indagini del caso.