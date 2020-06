Partirà da Modica “Sicilia in bike”

Anche quest’anno un gruppo di amatori della bici(più numeroso rispetto al 2019) si cimenterà in un tour in bici della Sicilia Orientale, toccando le provincie di Siracusa e Catania e i Nebrodi. Pur con tutte le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, il gruppo ha deciso di partire lo stesso per cercare di contrastare i momenti di chiusura e allontanamento sociale. Toccheranno alcuni comuni dove è presente l’AVIS, l’associazione che sponsorizza l’evento grazie alla sezione di Modica.

L’evento vede coinvolti sei amici Modicani, la maggior parte donatori Avis, Carmelo Pulino, Gianluca Burderi, Rosario Civello, Angelo Di Stefano, Franca Cerruto e Santo Pulino, appassionati di cicloturismo, mountain bike e bici da corsa.

Partiranno l’otto giugnoe rientreremo il 13 dello stesso mese. Attraversamento Caltagirone, Pergusa, Nicosia (Sperlinga), Cesarò, Floresta, Adrano. Copriranno all’incirca 500 km.

“In accordo con la sede Avis di Modica, come già l’anno scorso, possiamo ipotizzare un gemellaggio con qualche sede locale dei comuni che verranno interessati dal nostro tragitto (pernotteremo ogni giorno in un posto diverso).

Verrà realizzato un diario giornaliero (foto o video) che verrà aggiornato sulla pagina Facebook del gruppo “Cicloturismo-mtb-trekking – Modica” e su Instagram, inoltre invieremo foto e video per pubblicarle sul sito Avis i Modica”.