Crollo nella cappella di San Giorgio a Modica

Crollo nel primo pomeriggio all’interno della Cappella di San Giorgio, nell’omonimo Duomo. Per fortuna in quel momento c’erano un paio di persone che hanno tenuto il peggio per il forte boato provocato dal distacco dell’intonato nella parte laterale della cappella.

Un altro crollo si era verificato nel mese di gennaio del 2018. Una parte dell’intonaco sempre della Cappella di San Giorgio era crollata. La rete che era stata installata da qualche anno non era servita ad evitare che il materiale arrivasse al pavimento anche se ne aveva attenuato la consistenza, come del resto è stato oggi.

Sono state allertate le autorità preposte.

Foto copyright