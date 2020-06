Ragusa, confermato il Commissario del Libero Consorzio Comunale

Nuova proroga per il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza. Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci lo ha confermato nell’incarico sino al 31 gennaio 2021, quando verosimilmente dovrebbero insediarsi i nuovi organi elettivi, ovvero 60 giorni dopo l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali nel turno elettorale delle Amministrative in programma in una domenica tra il 15 settembre e il 15 novembre 2020.

Salvatore Piazza, già segretario generale e direttore generale dell’ex provincia di Ragusa, è stato nominato una prima volta dal presidente Musumeci il 1 febbraio 2018 al posto di Dario Cartabellotta che aveva retto l’ente per più di tre anni.

“La proroga del mio incarico di Commissario – dice Salvatore Piazza – consente all’Ente di avere una continuità amministrativa necessaria per il definitivo rilancio del Libero Consorzio. La presenza di un Ente sovracomunale è necessario per consentire un vero governo di area vasta ed un coordinamento efficace tra i comuni, in una ottica di programmazione condivisa. Mi pare giusto e opportuno riaffermare oggi la validità amministrativa di un Ente che si è sempre sforzato di venire incontro alle tante esigenze infrastrutturali, economiche e sociali del territorio e che ha perseguito le legittime aspirazioni e speranze di una comunità che vuole vedere affrontate e risolte le questioni vitali di questa area iblea. Detto questo, non posso non constatare che siamo usciti dalla ‘secche’ del pre-dissesto e dopo aver approvato il conto consuntivo 2019 siamo pronti a dotarsi entro poche settimane del bilancio di previsione che permetterà di programmare la spesa pubblica non trascurando l’impegno ambientale a favore della pulizia e della tutela del territorio provinciale”.