Calcio a 5,  il Giarratana si proietta già in avanti

Come riorganizzarsi in vista della prossima stagione? Ci saranno linee guida stringenti che penalizzeranno le società più piccole? Oppure si potrà tranquillamente andare avanti ritenendo che il peggio, in quel periodo, ce lo saremo lasciato alle spalle da un pezzo? Sono questi gli interrogativi che animano l’attività di programmazione dell’Asd Giarratana in queste giornate in cui, dopo l’annuncio della definitiva sospensione dei campionati di calcio a cinque, si ha l’opportunità di concentrare i propri sforzi nella concreta pianificazione di quello che sarà il futuro. Il presidente rossoblù, Marco Baglieri, con il vice, Giacomo Puma, stanno verificando quali potrebbero essere i passi da compiere, a cominciare dalla possibilità di presentare istanza di ripescaggio nella serie superiore, vale a dire la C. L’Asd Giarratana, infatti, stava lottando, quando il torneo di D è stato sospeso, per il salto di categoria. Notevoli le motivazioni dell’intero gruppo guidato da Samuele Puma che stava continuando l’inseguimento nei confronti della prima della classe. “Diciamo che la progettualità, anche se le basi sono già state gettate – sottolineano Baglieri e Puma – dipenderà dal campionato che saremo chiamati a disputare. Abbiamo già in mente alcune idee per quanto riguarda il consolidamento dello staff tecnico e dell’organico. Ma è ovvio che per definire tutto dovremo capire quale sarà la Serie in cui militeremo. Abbiamo dato prova, nel corso della nostra prima stagione di vita, di essere una realtà abbastanza organizzata. Temiamo che molte società, tra quelle che possiedono i requisiti per potere avviare la stagione in C, finiranno con il dichiarare forfait. Quindi, si liberebbero alcuni posti. E nel contesto di uno tra questi potrebbe essere presa in considerazione la nostra richiesta. Noi, naturalmente, ci giocheremo tutte le nostre carte sino alla fine e speriamo che si procederà per come abbiamo pensato. Avere la possibilità di disputare la C di calcio a cinque rappresenterebbe uno stimolo ulteriore per tutti gli appassionati di sport di Giarratana che avrebbero così modo di seguirci e di tifare per la squadra della loro realtà. Vedremo, quindi, che tipo di risposte ci saranno. Una cosa è certa: noi siamo pronti, come sempre, a dare il massimo”.