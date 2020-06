Covid-19. Lo sfogo del manager dell’Asp 7

Si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, il manager dell’Asp 7 di Ragusa, Angelo Aliquò, ora che l’allarme covid è diminuito. In un’interventi a Videoregione, il massimo dirigente della sanità iblea si sfoga contro i medici che “inventano” malattie e motivi familiari e non accettano trasferimenti temporanei a Modica e Vittoria per consentire un periodo di ferie ai loro colleghi degli ospedali “Maggiore” e “Guzzardi”, sottoposti a tre mesi di stress e turni massacranti.