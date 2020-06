Scavino resta al timone dell’Egea Provolley Team Modica

In casa PVT Modica, dopo l’annuncio del rinnovo per la stagione 2020/2021 dell’ormai consolidato rapporto di collaborazione con il Main Sponsor Egea energie del Territorio, arriva la riconferma per il quarto anno consecutivo dello Staff tecnico alla cui guida sarà ancora una volta Corrado Scavino.

“Sono felicissimo di rimanere all’Egea PVT Modica, anzitutto perché da modicano il mio sogno è sempre stato quello di allenare Modica – commenta il coach modicano – ma soprattutto perché credo che si possa fare grande pallavolo grazie all’impegno che la dirigenza mette in atto costantemente per conseguire i risultati attesi da un progetto lungimirante che punta, quest’anno come non mai, ad una squadra competitiva che sappia restituire la pallavolo modicana ad un livello agonistico più alto.”