Riaprono alla sosta le piazze di Marina di Modica e strisce blu

Si potrà tornare a parcheggiare nelle due piazze di Marina di Modica precedentemente interdette al traffico veicolare. Dall’8 giugno entrerà infatti in vigore il servizio di sosta a pagamento che interesserà anche Piazza Mediterraneo e Piazza Antonello da Messina. Nella piazza principale verrà ricavata anche una zona pedonale in prossimità del marciapiede vicino la spiaggia. “In questo periodo particolare – commenta il Sindaco- stiamo cercando di trovare la giusta sintesi tra esigenze di sicurezza, richieste dei commercianti e bisogni dei cittadini. Dopo aver ascoltato le opinioni di tutti, abbiamo deciso di riaprire le piazze al parcheggio delle auto che sarà a pagamento per consentire un riciclo dei posti occupanti nel corso della giornata. Fino al riavvio del servizio, per tutta la settimana in corso, la sosta sarà invece libera. Ritengo che questo sia il giusto spirito di collaborazione tra i cittadini e l’Amministrazione Comunale”.

Riprenderà naturalmente anche a Modica a decorrere dal 8 giugno. il servizio della sosta a pagamento, sospeso a causa dell’emergenza Covid – 19. E ‘stato deciso inoltre, di concerto con la Modica Multiservizi s.r.l., la società partecipata che gestisce attualmente il servizio delle strisce blu in Città, di consentire ai cittadini che non hanno potuto effettuare il pagamento dei verbali di 5 Euro emessi, nel periodo tra il 13 e il 16 Marzo a causa della chiusura degli uffici, di poter effettuare il pagamento nelle 48 ore successive alla riattivazione del servizio e comunque fino al giorno 11/06/2020.