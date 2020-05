Piccole migliorie di arredo urbano che rendono più confortevoli le strade. Nuove panchine in Via Sacro Cuore, in Corso Umberto e in piazza Ottaviano a Modica. In via Sacro Cuore, oltre ai lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, a breve verrà realizzata la prosecuzione del marciapiede fino all’incrocio con Via Aldo Moro per permettere ai pedoni di percorrere in sicurezza la trafficata via