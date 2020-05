Covid-19. Via ai test sierologici in 120 comuni della Sicilia

Ministero della Salute e Istat, in collaborazione con le Regioni e la Croce Rossa Italiana hanno avviato un’indagine di siero-prevalenza dell’infezione da virus Sars-CoV-2 per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi.

Il test verrà eseguito in tutta Italia su un campione di 150.000 persone residenti in duemila Comuni, distribuite per sesso, attività e classi di età.

In Sicilia sono 11.183 le persone selezionate dall’Istat, con un elenco di 120 Comuni interessati dall’indagine: fra questi anche Modica insieme a Comiso, Ispica, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina e Scicli.