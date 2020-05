M5S. Problematiche Ho.Re.Ca. all’attenzione regionale e nazionale

Nelle more che l’ordine del giorno arrivi in aula e data l’importanza del tema trattato e cioè le “Pesanti problematiche che affliggono i numerosi operatori del settore Ho.Re.Ca.”, il consigliere comunale del M5S, Marcello Medica, insieme alla parlamentare regionale del M5S, Stefania Campo, ha già provveduto a fare recapitare l’atto, protocollato al Comune di Modica lo scorso 15 maggio, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, al Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nonché all’Assessore regionale alle Attività Produttive, Girolamo Turano, all’Assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, e per conoscenza anche ai parlamentari nazionali del M5S, Pino Pisani e Marialucia Lorefice.

Il portavoce comunale del M5S, cosciente delle gravi difficoltà che stanno attraversando gli operatori dell’importante settore, insieme alla sua portavoce regionale di riferimento, danno continuità alle azioni già intraprese nei giorni scorsi a sostegno dei numerosi operatori del settore Ho.Re.Ca. dell’ex provincia di Ragusa, allo scopo di evidenziare al Governo nazionale e a quello regionale le pesanti problematiche in cui versa il settore, sollecitando interventi in grado di dare efficaci e compatibili soluzioni dal punto di vista sanitario e di salute pubblica, ma soprattutto dal punto di vista economico, per soccorrere un comparto che produce un PIL del 13% nazionale e che è, di fatto, una leva strategica per il rilancio economico del Paese e il principale strumento di valorizzazione del Made in Italy e del territorio siciliano in particolare.

Nell’atto consiliare, che si auspica arrivi presto in Consiglio Comunale, si evidenzia che il suddetto settore, a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza da Covid-19, si trova in una situazione abbastanza pesante, prima di tutto a causa della prolungata chiusura forzata ed ora anche a causa di una riapertura molto condizionata dalle norme sanitarie e di distanziamento sociale, nonché per l’azzeramento dei flussi turistici, per non parlare delle difficili condizioni restrittive per l’accesso al credito agevolato. Dall’inizio di questa grave emergenza, infatti, nonostante i diversi provvedimenti emanati, dal Governo nazionale, da quello regionale e locale, a sostegno del settore in questione, ancora oggi, purtroppo, permangono alcune criticità non tutte dipendenti direttamente da chi governa, come ad esempio, le forti difficoltà di accesso al credito agevolato, tramite le banche, le quali, sinora, non tutte si sono caratterizzate certo per virtuosismo nel facilitare l’accesso al credito agevolato e garantito, mentre spesso sono stati segnalati casi di ostruzionismo nei confronti dei suddetti operatori e ciò nonostante le raccomandazioni di Bankitalia alle banche di agevolare l’accesso alle misure del governo.

Nell’atto in questione, che il Consiglio Comunale di Modica deve ancora prendere in esame, si esprime, pertanto, disappunto in merito alle difficoltà di accesso al credito agevolato a causa principalmente delle stringenti condizioni bancarie nonostante le garanzie statali fino al 100 per cento per importi fino a 25 mila euro, ritenendo invece giusto che le banche, soprattutto in questo periodo, siano molto più vicine alle imprese, soprattutto a quelle di piccole dimensioni e più in difficoltà, come nel caso delle numerose attività in questione.

La parlamentare regionale, Campo, dal canto suo ha già condiviso in pieno il contenuto dell’ordine del giorno del consigliere Medica, assumendo precisi impegni nel suo ambito d’intervento, affinché a livello governativo, sia regionale che nazionale, si continui a fare tutto quanto possibile per dare le giuste risposte agli operatori economici dell’importante categoria Ho.Re.Ca, al fine di garantirne non solo la sopravvivenza, ma anche una pronta ripresa che va sicuramente a beneficio di tutte le comunità coinvolte.