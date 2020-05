Scicli. Oggi Messa in onore di Maria Santissima delle Milizie

Si terrà oggi alle 19,00, in chiesa Madre, la santa messa in onore di Maria Santissima delle Milizie, co-patrona di Scicli. In seguito alle limitazioni anticontagio, quest’anno i festeggiamenti si sono limitati al solo triduo di preghiera all’interno della parrocchia. Il sindaco Enzo Giannone parteciperà alla celebrazione eucaristica in rappresentanza della giunta comunale e di tutta la comunità.