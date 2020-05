Modica, flash mob in memoria di Lele Assenza

Flash mob stasera in Corso Umberto a Modica in memoria del giovane Lele Assenza, morto il 15 giugno del 2019, intorno alla mezzanotte, in un incidente stradale avvenuto in Via Risorgimento a Modica. Il giovane, studente, figlio del titolare dell’omonima agenzia funebre, oggi avrebbe compiuto 16 anni. Un folto gruppo di amici hanno organizzato l’evento sotto l’abitazione della famiglia. Erano tutti a bordo dei rispettivi ciclomotori con i quali ad un certo punto hanno dato gas in segno di saluto poi c’è stata una fiaccolata durante la quale sono stati liberati in cielo dei palloncini. Presente anche l’assessore Maria Monisteri. I genitori si sono affacciati dal balcone con la teca che contiene le ceneri del povero ragazzo. Un lungo applauso ha concluso tutto. Il minore, modicano, quella tragica sera era alla guida del suo ciclomotore, quando all’altezza del Caffè Mojo, si era scontrato con una BMW. L’impatto violento non gli aveva lasciato scampo.