4 Giugno: Il Gran Bollito Social Club sarà “live in livestream”

La canzone è già uscita sui principali canali Social ma il video lo vedremo solo fra qualche giorno. Stiamo parlando di “Ispica” del cantautore Davide di Rosolini, feat Gran Bollito Social Club & Andrea Calabrese.

Questi bravi musicisti locali hanno pensato di “ricominciare a respirare” in questo periodo in cui la pandemia ci ha quasi costretti a trattenere il respiro, organizzando un concerto in streaming che si terrà il 4 Giugno e che farà parte di una serie di concerti organizzati, a cui sarà possibile assistere pagando un biglietto di 5 €. “Ispica”, il titolo della canzone.

In questa intervista, realizzata da Luca Basile, è lo stesso Davide di Rosolini a parlarci di questo progetto in musica.

www.musicistiuniti.com/granbollito