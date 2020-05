Aeroporto di Comiso. Atterra un Bombardier Learjet 45

Stamattina, poco dopo le 9, un aereo è atterrato all’aeroporto di Comiso, scalo che come tutti sanno, è chiuso per emergenza coronavirus. La pista, però, è sempre aperta per la solidarietà. Anche stamattina – per la quarta volta da quando allo scalo comisana è stata imposta la chiusura a causa dell’emergenza Covid19 – è stato accolto un volo sanitario.

Un Bombardier Learjet 45 è arrivato e ripartito per Linate con a bordo l’equipe medica, per il trasferimento di una persona malata presso una struttura ospedaliera milanese.