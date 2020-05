Il sindaco di Pozzallo revoca la fiera di San Giovanni

Nonostante gli atti amministrativi propedeutici all’organizzazione della tradizionale Fiera, legata ai festeggiamenti in onore del co-patrono S.Giovanni Battista, fossero pronti a malincuore bisogna rinunciarci.

Con deliberazione n.66 del 23/03/2020 la Giunta municipale di Pozzallo ha fornito gli indirizzi per l’edizione 2020 della Fiera e approvato i vari allegati, tra cui l’Avviso Pubblico successivamente pubblicato all’Albo Pretorio on line dal 31/03/2020 al 15/04/2020, senza opposizioni e reclami.

Che alla data del 22/04/2020, ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, sono pervenute n.60 richieste da parte degli esercenti ambulanti interessati a partecipare all’iniziativa fieristica.

Come è purtroppo noto, l’inattesa pandemia da Covid-19 ha costretto al blocco totale l’organizzazione di qualsiasi iniziativa per le note ragioni di tutela della salute pubblica.

Anche se da giorni si è parzialmente allentata la morsa delle restrizioni, ciò malgrado non è ancora possibile assumere decisioni circa la ripresa e il rilancio sicuro di iniziative pubbliche, stante le regole stringenti di distanziamento sociale la cui durata non è prevedibile.

Il D.L. n.33 del 16/05/2020 ed il conseguente D.P.C.M. del 17/05/2020 prevedono per manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, da svolgersi in luoghi all’aperto o al chiuso, la garanzia di condizioni di sicurezza che certamente non trovano riscontro in una manifestazione fieristica come la fiera di San Giovanni Battista.

A sostegno di ciò si pone anche l’ordinanza contingibile e urgente n.21 del 17/05/2020 del Presidente della Regione, che impone anche nell’isola le limitazioni previste nel resto d’Italia.

Per tutto ciò l’Amministrazione Comunale ha dovuto prendere atto dello stato dell’arte e decidere di annullare la manifestazione, dando l’indirizzo agli uffici di sospendere il relativo iter procedurale.

“Quando si è costretti a rinunciare all’organizzazione di un appuntamento tradizionale e sentito, come la Fiera di san Giovanni – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – rimane sempre un po’ di amaro in bocca”.

“Abbiamo atteso fino all’ultimo, nella speranza che la situazione cambiasse e si potesse svolgere lo storico appuntamento fieristico – prosegue il primo cittadino di Pozzallo – ma alla fine ci siamo dovuti arrendere davanti all’evidenza”.

“Speriamo che il prossimo anno, con la situazione pandemica migliorata o ancor meglio risolta – conclude Ammatuna – si possa organizzare una edizione più ricca e coinvolgente”.