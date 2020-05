Oca “turista” a Modica, cammina per Corso Umberto – VIDEO

Un’oca diventa protagonista di un’uscita fuori programma in Corso Umberto a Modica, L’animale, camminando tra le auto in transito e sotto lo sguardo incuriosito dei passanti, ha attraversato tutto il centro storico di Modica partendo da Piazza Corrado Rizzone e arrivando fino alla Caserma della Guardia di Finanza dove è stata fermata e catturata. La scena è stata ripresa dai passanti incuriositi dalla strana passeggiatrice. Per fortuna la povera oca spaventata ha concluso la sua “escursione” in maniera indolore grazie all’accurato intervento di recupero messo in pratica da alcuni cittadini. Adesso è stata presa in carico da uno dei soccorritori che attende che si faccia vivo il proprietario e nel frattempo la sta accudendo. Una conclusione decisamente più lieta rispetto a quella di Bianca, la mucca scappata dal macello di Ragusa qualche settimana fa.