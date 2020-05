28 maggio: giornata mondiale del gioco

La Giornata mondiale del gioco venne istituita a Seul, nel 1998, su proposta di Freda Kim, presidente dell’International Toy Library Association (Associazione internazionale delle ludoteche).

Le Nazioni Unite hanno accettato la proposta e fissato la giornata mondiale del gioco nella data del 28 maggio.

Per la prima volta, dopo 15 anni di grandi manifestazioni gioco in piazza, quest’anno la Giornata, a causa dell’emergenza Covid,assume un particolare valore simbolico perché rappresenta non solo la ritrovata libertà dopo oltre due mesi di quarantena in casa, ma ricorda pure come la nuova socialità dovrà armonizzarsi con le regole di distanziamento sociale.