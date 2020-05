Modica. Le case di riposo aprono alle visite dei parenti

A partire dal 1° giugno sarà nuovamente consentito andare a trovare i propri cari ospiti delle case di riposo di Modica. Sono ammesse le visite solo dei parenti più stretti e la visita non può durare più di mezz’ora. Gli ospiti delle strutture saranno divisi in due gruppi, uno per le visite antimeridiane e l’altro pomeridiane. I visitatori, afferma il Sindaco di Modica Ignazio Abbate, dovranno indossare obbligatoriamente le mascherine e dovranno essere sottoposti a misurazione della temperatura prima di entrare. E’ fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di un metro con gli ospiti. I titolari delle case di riposo dovranno infine far compilare un’autocertificazione al visitatore dove dichiara le sue condizioni di salute