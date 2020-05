Modica. Novità per i buoni pasto ancora non utilizzati

Novità per quanto riguarda i buoni pasto scuola sinora non utilizzati e il ticket pagato, ma non goduto, per il trasporto scolastico.

Il sindaco di Modica Ignazio Abbate ha deciso che i buoni pasto possono essere utilizzati per il prossimo anno scolastico. Per quanto concerne il ticket del trasporto alunni frequentanti medie inferiori e superiori sarà

scomputato il primo mese del prossimo anno scolastico.