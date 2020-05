La famiglia Spadaro dona 5 sedie a rotelle al Maggiore

La Famiglia di Vincenzo Spadaro, adolescente modicano scomparso il 5 luglio 2016 a causa di un terribile incidente stradale, ha deciso di onorare ancora una volta la memoria del proprio figlio con una donazione in suo nome al Maggiore di Modica. L’obiettivo della famiglia è quello di far rivivere il sorriso di Vincenzo in gesti di solidarietà concreta. Nei giorni scorsi hanno pensato di fare una donazione concreta al Maggiore di Modica, a dare la notizia è stato il Direttore Sanitario del nosocomio modicano, il dott. Piero Bonomo, che ha annunciato il dono di cinque nuove sedia a rotelle.

“Noi faremo – afferma Bonomo – un uso proficuo di queste sedie a rotelle, le distribuiremo per le unità operative che ne fanno un uso continuo, specialmente per il Pronto Soccorso, e lo faremo in memoria di Vincenzo. Questo ci rende estremamente contenti e orgogliosi, perché la Città, le famiglie di questa città, di questa provincia, di questo comprensorio hanno dimostrato un attaccamento alla struttura e agli operatori di questo Ospedale. Ringrazio vivamente la famiglia Spadaro”.