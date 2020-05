L’Egea Pro Volley Team Modica riparte da se stessa

La sospensione del campionato annunciata dalla FIPAV a seguito del DCPM del 4 marzo scorso, che ha di fatto determinato uno straordinario rinvio fino al successivo clamoroso stop definitivo di tutti i campionati di ogni ordine e grado, ha scatenato non poche polemiche tra le file dei vertici dei Club, soprattutto in seguito alla decisione della Federazione Pallavolo di non assegnare scudetti e di bloccare retrocessioni e promozioni. Tutto da rifare, dunque.

Ma finalmente pochi giorni fa la FIPAV ha dato seguito alle disposizioni dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che determinano le nuove modalità di allenamenti per consentire la ripresa delle attività degli sport di squadra.

Tutti pronti a ripartire.

In questo frangente la dirigenza dell’Egea PVT Modica non si è fatta scoraggiare dalle problematicità riscontrate fino alla metà del campionato, ma ha prontamente reagito per intraprendere una strada più congrua alle aspettative e per restituire una risposta concreta, che una società storica come l’Egea PVT Modica merita di dare.

Approfittando dell’insolito periodo di riflessione, dunque, il direttivo della società ha lungamente ragionato sui limiti che hanno caratterizzato la scorsa stagione, raggiungendo la consapevolezza di dover ripartire proprio da questi errori per elaborare la formazione di un nuovo organico capace di esprimere appieno le potenzialità di una realtà sportiva che vuole da sempre promuovere e difendere con orgoglio il territorio.

L’Egea PVT Modica ha già da diverse settimane individuato i nomi che comporranno lo staff tecnico nonché la rosa delle nuove atlete, mettendo a segno colpi di mercato molto interessanti, nella prospettiva di un campionato 2020/2021 più competitivo, dal quale trarre soddisfazioni e un sempre auspicato gradimento della citta, dei suoi tifosi e appassionati di sport.