Comitato Ordine e Sicurezza: “Nessuna tolleranza”

Nessuna tolleranza nei confronti di chi è protagonista di assembramenti e non usa la mascherina. È quanto stabilito stamattina nel corso della riunione svoltasi in Prefettura a Ragusa del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza allargano ai sindaci, ai comandanti delle polizie locali, all’Asp e alle organizzazioni di categoria. Le parti si sono confrontante sullo scorso fine settimana, su quanto accaduto, sugli assembramenti. Il Prefetto, Filippina Cocuzza ha lanciato la proposta alle organizzazioni degli esercenti di farsi carico dei costi per assumere vigilanti al fine di debellare la presenza di persone in gruppi nei pressi degli esercizi commerciali.